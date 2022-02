Diskriminierung in katholischer Kirche : KAB-Vorsitzender aus Willich fordert Reform des kirchlichen Arbeitsrechts

Willich Das kirchliche Arbeitsrecht benachteilige geschiedene oder homosexuelle Beschäftigte und müsse reformiert werden, erklärt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung.

Heute dürfe die Frage des Familienstandes, alleinerziehend und unverheiratet, geschieden oder in queerer Partnerschaft lebend, keine Relevanz mehr haben, so die KAB. Auch die neue Bundesregierung habe eine politische Reform des kirchlichen Arbeitsrechtes im Koalitionsvertrag aufgenommen. Uwe Schummer aus Willich, bis 2021 Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und nun Vorsitzender des KAB-Bezirksverbandes sagt: „Die Diskrepanz des Schutzes von sexuell übergriffigen Tätern in den eigenen Reihen, mangelnde Empathie für deren Opfer und ein aus den Fugen geratenes und Angst einflößendes Arbeitsrecht zeigen die Dringlichkeit als Kirche der Hoffnung neues Vertrauen zu gewinnen.“