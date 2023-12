Aktion an der Raststätte Cloerbruch Nikolaustüten für die Fernfahrer

Der Blick ist etwas skeptisch, und die Scheibe des Führerhauses wird nur ein kleines Stück weit heruntergekurbelt. Dann aber verzieht sich der Blick des Truckers zu einem Lächeln. Mit einem Mix aus Deutsch und Englisch hat Agnes Brock, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutsch-Lettischen-Freundeskreises (DLFK), ihm erklärt, dass die Papiertüte, die sie in den Händen hält, ein Geschenk zum Nikolaus ist. Die mit einem Schokoladennikolaus, zwei Süßigkeitenriegeln, einer Clementine, einer Getränkeflasche, einem Teelicht samt Feuerzeug und einer Packung Papiertaschentücher gefüllte Tüte wechselt den Besitzer. Aber nicht nur hier kommt es zum Austausch. Überall auf dem Rastplatz Cloerbruch an der A52 sind Menschen in Warnwesten, teilweise mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf, unterwegs, klopfen an die Fahrerkabinen der Lkw, stellen sich vor und überreichen die Gabe.