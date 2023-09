JVA Anrath Anwohner fordern bessere Kommunikation

In Zukunft soll die Kommunikation zwischen den Nachbarn rund um die Justizvollzugsanstalt (JVA) Anrath und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster (BLB) als Verantwortlichem für den Bau der neuen Männerhaftanstalt deutlich besser werden. Das sicherte Markus Vieth, technischer Leiter des Bauprojektes beim BLB Münster, am Ende der Info-Veranstaltung am Montagabend zu.