JVA in Anrath : Neues Gefängnis wird bald gebaut

JVA in Anrath

2019 begannen die Vorbereitungen für den Neubau des Männergefängnisses in Anrath. Foto: Norbert Prümen

Anrath Nachdem die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, soll nun mit dem Neubau des Männergefängnisses in Anrath begonnen werden. Die Bauarbeiten gliedern sich in zwei Abschnitte.

Vor rund anderthalb Jahren rollten die ersten Bagger an, um ein Bauprojekt vorzubereiten, über das seit Jahren gesprochen, das aber immer wieder verschoben wurde: den Neubau der Männerhaftanstalt Willich I. Innerhalb des Geländes wurden 2019 Ersatzmauern gezogen, um getrennte Baufelder zu schaffen und damit eine Öffnung der Außenmauer für die beiden Bauzufahrten zu ermöglichen. Jetzt geht es weiter.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW beginnt im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums der Justiz mit der Errichtung der neuen Gebäude auf zwei Baufeldern in Willich. Die jetzt anstehende Baumaßnahme gliedert sich in zwei Bauabschnitte: Im ersten Schritt errichten die beauftragten Unternehmen das Hafthaus 1 auf dem Gelände des ehemaligen Frauengefängnisses sowie eine Werkstatt, eine Sporthalle und Mehrzweckgebäude auf einem Baufeld an der Klein-Kollenburg-Sstraße/Gartenstraße.