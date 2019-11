Bürgermonitor : Willicherin wartet seit Monaten auf Rente

Willich Eigentlich freute sich Jutta van Amern auf ihren Rentenbeginn. Doch die Stimmung schlug schnell um. Bislang bekommt die 65-Jährige nämlich keine Rente. Die Deutsche Rentenversicherung verweist auf fehlende Daten.

Der 1. September war für Jutta van Amern der Stichtag für den Übergang vom Berufsleben in die Rente. Jahrzehntelang hat die Sozialpädagogin in ihrem Beruf gearbeitet. Zuletzt war sie in der Flüchtlingsarbeit tätig, bevor eine kurze Spanne der Arbeitslosigkeit folgte. Im Hinblick auf die in Kürze einsetzende Rente sah die Willicherin darin allerdings kein Problem. Doch sie wurde eines Besseren belehrt, wie sie am 1. September feststellen musste.