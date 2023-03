Der 15-Jährige Justus Schiefer ist im Boxsport erfolgreich Der Boxstall ist seine zweite Heimat

In der Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums in Anrath ist neben dem Geräusch der springenden Schritte auf dem Boden nur die ruhige Stimme von Trainer Alex Schiller zu hören. Es ist Donnerstagabend, das wöchentliche öffentliche Angebot von „Boxing for Personality“ von Kai Burchardt läuft. Mehrere Jugendliche setzen voller Konzentration die Bewegungsabläufe um, die eine genau aufeinander abgestimmte Koordination verlangen. Denn es ist nicht nur Beinarbeit gefordert, sondern auch die Arme sind mit kurzen, sorgfältig einstudierten Schlägen im Einsatz. Einer der jungen Sportler ist Justus Schiefer.