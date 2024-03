Wolfgang Boochs aus Neersen geehrt Junge Union Willich vergibt ihren Ehrenamtspreis

In diesem Jahr nun entschied sich die Jury für den Neersener Dr. Wolfgang Boochs. Unlängst war Boochs federführend in der Organisation einer Ausstellung von Bildern ukrainischer Kinder. Diese war ein großer Erfolg und einer der Gründe für die Verleihung des JU-Stars 2023. Während der Veranstaltung „Zwei Jahre Krieg in der Ukraine – Blickwinkel: Kinder und Jugendliche“ überreichte die Junge Union Willich die Auszeichnung nun an den engagierten Willicher und ehrt damit „seine außerordentliche Arbeit für geflüchtete Kinder und Jugendliche.“