Willich: Wechsel an der Spitze Junge Union Willich wählt neuen Vorsitzenden

Mazzolis Amtsvorgängerin Dominique Muller wurde Mitte Juni beim Niederrheintag der Jungen Union Niederrhein im Schloss Wissen in Weeze als Beisitzerin des Bezirksvorstands gewählt, Frederik Paul aus Alpen bleibt JU-Bezirksvorsitzender. Wie die JU Niederrhein informiert, engagieren sich insgesamt rund 2200 junge Menschen in den sechs Kreisverbänden, zu denen der Verband im Kreis Viersen gehört, am Niederrhein politisch. Der inhaltliche Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem Thema Landwirtschaft.