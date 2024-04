Junge Transperson aus Willich erzählt ihre Geschichte „Lasst mich doch einfach Sascha sein“

Erstaunlich ruhig, zumindest äußerlich, sitzt Sascha mit Mutter Birte am Küchentisch. Immerhin soll es nicht nur um einen Zeitungsartikel gehen, sondern auch um ein extrem persönliches und diffiziles Thema, eines, das gesellschaftlich durchaus höchst emotional diskutiert wird. Sascha ist eine Transperson, geboren als Mädchen. Die erste Frage, die sich im Gespräch stellt, ist: Welches ist das bevorzugte Personalpronomen? „Das ist nicht so leicht zu beantworten. Eigentlich gibt es im Deutschen nichts, was mir wirklich gefällt. Im Englischen mag ich they/them. Aber auf deutsch ist es mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist der Geist, in dem es gesagt wird“, sagt Sascha.