Raub an Autobahnraststätte Cloerbruch-Süd : Junge Tankstellenräuber sitzen in Untersuchungshaft

Die Männer raubten an der Tankstelle Geld und Zigaretten. Foto: Norbert Prümen

Willich Nach dem Raub auf Tankstelle an der A52 bei Willich-Schiefbahn sitzen jetzt drei junge Männer in Untersuchungshaft. Sie sollen im November den Angestellten der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und das Geld aus der Kasse gestohlen haben.

Nach dem Raub auf eine Autobahntankstelle an der A52 im November sitzen die drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei Viersen und die Staatsanwaltschaft Krefeld am Freitag mit. „Die Festnahme aller drei Beschuldigten ist das Ergebnis von akribischer kriminalistischer Arbeit“, sagte Kriminaldirektorin Ulrike Herbold, Leiterin der Viersener Kriminalpolizei. Nachdem die Ermittler zwei der Tankstellenräuber schon Anfang des Jahres festnehmen konnten, führten die weiteren Untersuchungen nun zur Festnahme des dritten Mannes am Donnerstag vergangener Woche. Alle drei sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

In der Nacht zu Montag, 8. November, hatten drei Männer gegen zwei Uhr die Tankstelle auf dem Rastplatz Cloerbruch-Süd an der A52 in Richtung Düsseldorf betreten. Sie bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und raubten das Geld aus der Kasse und Zigaretten. Danach flüchteten sie in einem Mercedes in Richtung Düsseldorf.

Bei den Anfang des Jahres festgenommenen Männern handelt es sich um einen 19-jährigen Niederländer und einen 21-jährigen Schwalmtaler, beide schweigen zu den Vorwürfen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Polizei einem dritten Mann die Beteiligung an dem Raub zweifelsfrei nachweisen, er ist ebenfalls 19 Jahre alt und kommt auch aus Schwalmtal. Ein Haftrichter ordnete nach der Festnahme in der vergangenen Woche auch für ihn Untersuchungshaft an.

(biro)