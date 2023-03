Märzenfest in Willich Tolle Stimmung beim Märzenfest in Willich

Die Veranstaltungen des Allgemeinen Schützenvereins am Wochenende waren ein voller Erfolg. 2020 gab es wegen der Corona-Pandemie kein Märzenfest, im vergangenen Jahr konnte es erst im Mai stattfinden. Jetzt war endlich wieder alles im Lot, es gab keinerlei Einschränkungen mehr. Das Format „Inseldurst“, organisiert von Niclas Oeldemann (26) und Said Mahmud (35) am Freitagabend lockte rund 1000 Besucherinnen und Besucher an.