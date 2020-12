Bastelangebot in Anrath : Titanic-Stern für den Weihnachtsbaum

Info

Mit der Weihnachtsbasteltüte hat die Titanic noch ein Highlight verbunden: In der Tüte fordert ein Zettel dazu auf, am 24. Dezember ab 15 Uhr einmal am Jugendzentrum, Josefsplatz 17 in Anrath, vorbeizugehen. In den Fenstern des Bastelraums werden beleuchtete Scherenschnittmotive hängen. Diese Motive sollen aufgeschrieben werden. Jeder kann das Ergebnis am 13. Januar von 15 bis 17 Uhr vor dem Jugendzentrum mitteilen. Dafür gibt es dann eine kleine Überraschung.