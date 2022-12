Stellenzahl wird erhöht Mangel an Sozialarbeitern in der Willicher Jugendarbeit

Die Idee, Freie Träger nach Bewerbern suchen zu lassen, löste nicht uneingeschränkte Begeisterung aus. „Wir stehen voll hinter der Arbeit der Jugendfreizeiteinrichtungen, sie sind für die jungen Leute eine wichtige Anlaufstelle“, sagte Sabrina Keil (Grüne). Angesichts der kritischen personellen Situation im „No. 7“ zeigte sie sich besorgt, dass ein ähnliches Dilemma auch im Jugendzentrum „Hülse“ in Alt-Willich drohen könne. Nicht zuletzt um dies zu verhindern und eine Vollzeitkraft suchen zu können, sei die Aufhebung der Sperrvermerke so wichtig. Henning Ehlers von der AWO stellte eine mehr rhetorische Frage: „Was soll ein Freier Träger bieten, was die Stadt nicht bieten kann?“ Unterschiedliche Träger in einer Einrichtung könnten zu zusätzlichen Schwierigkeiten und Reibungspunkten führen.“