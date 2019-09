DRK-Seniorenhaus Moosheide und Jugendfreizeitzentrum Hülse : Das Puppenhaus der Generationen

Das gemeinsam fertiggestellte Puppenhaus wird zukünftig die Kinder in der Kita Villa Kunterbunt begeistern. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Seit einem Jahr läuft zwischen dem DRK-Seniorenhaus Moosheide und dem Jugendfreizeitzentrum Hülse eine Kooperation: Jugendliche und Senioren schreinern.

Das Puppenhaus auf der Werkbank in der Schreinerwerkstatt des Jugendfreizeitzentrums Hülse löst strahlende Gesichter aus. Drei Etagen ragt es mit seinen verschiedenen Zimmern samt Dachterrasse in die Höhe. Alles ist aus Holz hergestellt, angefangen vom eigentlichen Haus bis hin zu jedem Möbelstück. Auch die Badewanne und der Sonnenschirm sind aus dem nachwachsenden Material produziert. Dazu kommt eine liebevolle Farbgestaltung, und selbst die Bilder an den Puppenhauswänden fehlen nicht, handgemalt vom neunjährigen Jason.