Willich : Jugendliche lösen mit Softair-Waffe in Willich Großeinsatz aus

Willich Ein 15- und ein 17-Jähriger haben am Bonnenring in Wekeln mit einer täuschend echt aussehenden Waffe gespielt. Einer hatte zudem Drogen dabei.

„Unglaublich leichtsinnig und unüberlegt war das, was zwei 15 und 17 Jahre alte deutsche Jungs aus Willich am Freitag um 12.40 Uhr auf dem Bonnenring veranstaltet haben“, so Antje Heymanns von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde. Ganz besonders in der derzeitigen Lage sei die Polizei nicht gewillt, so ein Handeln als „Dummer-Jungen-Scherz“ abzutun, und hat Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

„Wie schon mehrfach betont: Das Mitführen von Waffen, die von echten Schusswaffen auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind, ist in der Öffentlichkeit verboten“, so Heymanns. „Losgelöst von möglichen Strafen wegen des Mitführens einer Anscheinswaffe haben Waffen gleich welcher Art grundsätzlich – und in der aktuellen Situation abstrakter Anschlags- und Terrorgefahr schon mal gar nicht – auf Straßen überhaupt nichts verloren.“ Beim „Spielen“ mit solchen Waffen in der Öffentlichkeit könne man überall zum Ziel polizeilichen Interesses werden. Sehr schnell laufe man als vermeintlich schwer Bewaffneter Gefahr, selber von Sicherheitskräften oder der Polizei verletzt zu werden. Diese Gefahren, wenn man dadurch Ziel eines Polizeieinsatzes wird, sind genauso wenig zu unterschätzen wie mögliche Verletzungen durch das Verschießen der Softairkugeln. „In Ihrem eigenen und in unserem Interesse bitten wir Sie: Führen Sie diese Waffen nicht in der Öffentlichkeit mit, am besten vernichten Sie sie dauerhaft, damit auch unbedachtes Spielen nicht zu einer Gefahr wird“, appelliert Heymanns.