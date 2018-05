Stadt Willich: Jugendliche am Wekelner See waren Thema

Jugendliche am Wekelner See waren Thema

Stadt Willich Die Willicher Verwaltung hat kaum Handlungsmöglichkeiten, um zu verhindern, dass sich junge Leute bei schönem Wetter rund um den Wekelner See versammeln. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses informierten die Sozialdezernentin Brigitte Schwerdtfeger und die Geschäftsbereichsleiterin Susanne Kamp über den Stand - als Reaktion auf eine Anfrage der SPD.

Die Streetworkerin Marion Tank sei an einem Samstag "zu einer geeigneten Zeit" - um 21.30 Uhr - an dem See gewesen. Da das Wetter nicht so gut gewesen sei, habe sie nur zwei kleinere Gruppen angetroffen, die aber unauffällig gewesen seien. Tank habe zudem mit einer Anwohnerin gesprochen, die sich aber nicht belästigt gefühlt habe. Sie habe die jungen Leute einmal angesprochen und ihnen Mülltüten gegeben - daraufhin hätten sie auch Ordnung geschaffen.