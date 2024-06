Jugendhilfeausschuss Willich steht vor „krisenhafter Situation“ in der Kinderbetreuung

Das Aufnahmeverfahren ist weitestgehend abgeschlossen, es konnten aber nicht alle Kinder aufgenommen werden. Im Bereich der über-Dreijährigen fehlen 18 Plätze, im Bereich der unter-Dreijährigen deren 42. Allerdings konnten 19 Kinder in die Tagespflege vermittelt werden, bei weiteren neun Familien laufen noch Gespräche. Im Bereich der unter-zweijährigen Kinder fehlen 70 Plätze. 28 Kinder haben einen Tagespflegeplatz, für 21 Kinder laufen Gespräche. Das Nachrückverfahren läuft, berücksichtigt werden Kriterien wie Alter des Kindes, alleinerziehender Elternteil, Förderbedarf des Kindes und auch die Frage „Spracherwerb notwendig?“ Der Kontakt mit den Eltern intensiviere sich und es zeichne sich ab, für welche der neu aufgenommenen Kinder ein besonderer Unterstützungsbedarf bestehen wird, so die Verwaltung. In diesen Fällen werden mit den Eltern heilpädagogische Leistungen beim LVR beantragt.