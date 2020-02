Außengelände, Großtagespflegen sowie Neu- und Umbauten : Viel zu tun in Sachen Kitas

Der Bungalow an der Ecke Niersweg/Mutschenweg in Neersen soll zu einer Kindertagesstätte umgebaut werden. Foto: Marc Schütz

Willich Die Politiker im Jugendhilfeausschuss der Stadt Willich beschäftigten sich mit den Kindertagesstätten. Dabei ging es um die Außengelände, Großtagespflegen sowie Neu- und Umbauten.

Der Willicher Jugendhilfeausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Reihe von Aspekten der Kita-Planung beschäftigt. Unter anderem ging es darum, dass die Außenbereiche der städtischen Kindergärten (bestehende und in der Planung befindliche) geprüft werden sollen. Es soll untersucht werden, ob sie „zeitgemäße und ökologische Aufenthaltsräume für die frühpä­dagogische Arbeit“ sind, so der Antrag der Grünen. Die Verwaltung und die Einrichtungen sollen bei dieser konzeptionellen Arbeit kooperieren.

Kindergartenplaner Michael Süßbeck hält die Idee für gut: Die Verwaltung verstehe den Antrag so, dass die grundsätzliche Haltung zu den Außenbereichen überdacht werden solle. Die Außenbereiche kämen bei den Planungen manchmal zu kurz. Henning Ehlers (Vertreter der Awo im Ausschuss) bat darum, auch die Kinder zu beteiligen. Dafür seien die Erzieher ausgebildet, so Süßbeck.

Info Plätze für 1777 Kinder in der Stadt Willich Weiteres Thema war die formale Festlegung der Gruppenstrukturen und der Plätze in allen Willicher Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für den Beginn des Kindergartenjahres im Sommer 2020. Insgesamt sind in Willich 1777 Plätze für die Betreuung unter- und über-dreijähriger Kinder in 100 Gruppen geplant. Außerdem gibt es 54 Plätze in sechs Großtagespflegestellen sowie 16 Plätze im DRK-Abenteuerland und 140 Plätze in der familiären Kindertagespflege.

Ein anderes Thema war die Verhältnismäßigkeit der Kosten für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Großtagespflege. Die Verwaltung soll in der Sitzung im Juni darstellen, welches Konzept wie viel kostet. Es gilt als gesichert, dass die Großtagespflege die teuerste Variante, zurzeit aber wegen der Bedarfe unumgänglich ist. Nach der Darstellung der Kosten sollen dann verschiedene konzeptionelle Möglichkeiten zur Randzeitenbetreuung erarbeitet werden. Außerdem soll generell überlegt werden, wie Großtagespflege künftig aussehen soll.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt informierte die Verwaltung, dass in Willich eine Großtagespflege „Kinderladen III“ an der Krefelder Straße 162 (früher Gaststätte Heidekrug) eröffnet werden soll. Träger wird, wie bei Kinderladen I und Kinderladen II im Ortskern, die projektstelle – Kindertageseinrichtungen gGmbH sein. Für den Kinderladen III veranschlagt die Verwaltung Kosten von jährlich rund 180.000 Euro. Diese Großtagespflege ist erst einmal für die Dauer von acht Jahren geplant.

Weiteres Thema im Ausschuss waren Baumaßnahmen im Bereich Kindergarten. Die Verwaltung informierte über den Stand der Dinge in Neersen: Die Kita „Brücke“ soll eine Einrichtung nur für Unter-Dreijährige werden. Für Über-Dreijährige soll eine neue zweigruppige Einrichtung (bis zu 45 Kinder) eingerichtet werden. Dafür will die Stadt einen Bungalow auf dem Mutschenweg/Ecke Niersweg umbauen. Dieser Umbau soll sehr zeitnah erfolgen, und die Einrichtung soll am 1. August 2021 öffnen. Der Mietvertrag für das jetzige Gebäude der „Brücke“ soll auf bis zu zehn Jahre verlängert werden.

Ein umfassender Umbau ist an der Kita Huiskenstraße in Anrath vorgesehen. Dort gibt es eine große Nachfrage an Plätzen für Über-Dreijährige. Unter anderem soll die Kita einen weiteren Funktionsraum, eine neue Küche und einen zweiten Personalraum erhalten. Im Haushalt 2020 sind für den Umbau 305.000 Euro eingeplant.

Die Kita Furthstraße in Anrath soll ein größeres Kindercafé, eine neue Küche und einen weiteren Personalraum bekommen. Außerdem soll sie insgesamt heller und freundlicher gestaltet werden. Keine Baumöglichkeiten gibt es für die Kita Pappelallee in Neersen.