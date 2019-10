Evangelisches Gemeindezentrum Neersen : Gemeindezentrum ist „Faires Jugendhaus“

Neersen Das evangelische Gemeindezentrum Neersen hat eine neue Auszeichnung. Es trägt den Titel „Faires Jugendhaus“ und ist damit ein Vorreiter im evangelischen Kirchenkreis Krefeld-Viersen.

„Alle Jugendleiter aus dem Kirchenkreis treffen sich einmal im Monat zu einem Konvent. Dort referierte eine Dame vom Gemeindedienst für Mission und Ökumene der evangelischen Kirche im Rheinland über diese Auszeichnung“, erinnert sich Houf. Die Jugendleiterin stellte mit Erstaunen fest, dass die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, innerhalb der Jugendarbeit in Neersen schon lange umgesetzt werden. Das ließ die Idee in ihr reifen, sich für die Auszeichnung zu bewerben.

Das Einzige, das es noch umzusetzen galt, war der Punkt, eine feste Jugendgruppe ins Leben zu rufen, die federführend für die faire Arbeit steht. Houf sprach ihre Jugendlichen an und stieß auf Zustimmung. Das Team war schnell rekrutiert, und gemeinsam stellte man die Aktionen und Angebote rund um die Themen Nachhaltigkeit und fairer Handel zusammen. Ob die Ferienspiele, bei denen die beiden Themen immer mit zu den Inhalten gehören, oder die Nutzung von fairen Produkten innerhalb der Jugendarbeit – es werden bei den Gruppenstunden unter anderem fair gehandelte Kekse und Schokolade angeboten – oder die Tatsache, dass die ehrenamtlichen Helfer in der Jugendarbeit T-Shirts und Sweatshirt-Jacken aus einer fairen Produktion tragen – im Rahmen der Jugendarbeit gehören Nachhaltigkeit und Fairer Handel mit dazu.

Im Sommer wurde die Bewerbung auf den Weg gebracht. Im September erfolgte der positive Bescheid. Bei der Delegiertenkonferenz in Solingen gab es die Auszeichnung in Form von Plakette und Urkunde. „Mir ist es wichtig, dass wir mit dieser Auszeichnung alle zum Nachdenken anregen. Es sollte jedem bewusst werden, dass jeder Einzelne etwas machen kann. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen, und daran sollte jeder denken“, sagt Houf. Sie und ihr Jugendteam haben sich ebenfalls Gedanken darüber gemacht, was noch geplant und umgesetzt werden könnte.