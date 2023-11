Jugendfeuerwehr Willich Jugendliche schnuppern Alltag wie bei der Berufsfeuerwehr

Für 24 Stunden rückten die 27 Mitglieder der Jugendfeuerwehr ins Gerätehaus in Clörath ein und erlebten in der Folge den Dienst eines Berufsfeuerwehrmannes, denn bei der Freiwilligen Feuerwehr sind Dienste mit Wachen in den Gerätehäusern nicht vorgesehen. Die Ausbilder hatten sich dabei eine ganze Palette interessanter Übungen für die Jugendlichen einfallen lassen.