Qualifikation für Zwickau geschafft Große Erfolge für Willich bei „Jugend musiziert“

Weitere starke Platzierungen für die Kreismusikschule: Zweite Plätze holten Samuel Schwabe aus Nettetal (Klasse Achim Buschmann) mit 21 Punkten in der Wertung Drum-Set (Pop), Alicia Prall und Carolin Eickenberg aus Viersen gemeinsam mit Elena Szematowicz und Lotte Heider aus Wegberg (Klasse Ursula Dortans-Bremm) mit 20 Punkten in der Wertung Holzbläser. Von anderen Schulen aus dem Kreis holten zweite Plätze: Linyun Wei aus Willich mit 21 Punkten in der Wertung Klavier, Antonia van Beek aus Tönisvorst mit 21 Punkten in der Wertung Blechbläser, Birte Goßen aus Tönisvorst mit 20 Punkten in der Wertung Holzbläser und Arwen Qianhan Sun aus Willich mit 20 Punkten in der Wertung Akkordeon mit anderen Instrumenten. Einen dritten Platz errang Michelle Gruber aus Tönisvorst mit 19 Punkten in der Wertung Klavier und 17 Punkten in der Wertung Gesang.