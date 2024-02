Judo-Club Schiefbahn Verein bietet Yoga zum Weltfrauentag

„Die Art und Weise, wie Frauen an moderne Selbstverteidigung herangeführt werden können, unterscheidet sich in der Methodik von der Art und Weise, wie Männer über ihre Sozialisation an das Thema herangeführt werden. Und die Methode entscheidet darüber, ob Bewegungen nur erlernt oder wirklich in das eigene Bewegungsmuster integriert werden“, sagt Daniela Töller. So werde aus einer Technik ein selbstverständlicher Bewegungsablauf, der sich dann „nicht mehr unterscheidet von Gehen, Sitzen oder Laufen.“ Der Erlös der Veranstaltung geht an das Frauenhaus in Viersen und an den Kinderschutzbund Willich.