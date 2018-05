Stadt Willich : Josef Heyes: Kita-Übernachtung bleibt möglich

Stadt Willich Gute Nachrichten in Sachen Kindergarten-Übernachtungen: Bürgermeister Josef Heyes hat jetzt in einem Schreiben an Michael Süßbeck, Leiter des Betriebs Tageseinrichtungen für Kinder, den Lösungsweg aufgezeigt, den er beschreiten möchte: Demnach soll eine Genehmigung via "Musterbogen" möglich werden - und das alles soll kurzfristig umgesetzt werden. Heyes: "Ich gehe nach Abstimmung mit meinen Mitarbeitern in der Technischen Verwaltung davon aus, dass damit das Problem vom Tisch ist und die Übernachtungen in den Kindergärten wie bisher stattfinden können.

" Zur Chronologie: Viele Eltern hatten sich darüber beschwert, dass das sogenannte "Entlassschlafen" (Kinder, die die Kita Richtung Schule verlassen, übernachten zum Abschied in der Kindertagesstätte) künftig nicht mehr möglich sein sollte: Eine Anfrage der Wuppertaler Stadtverwaltung hatte das Thema ins Rollen gebracht. In deren Folge gab es im Februar einen Erlass des zuständigen NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, nach dem man solche Übernachtungen nicht generalisiert erlauben könne: Die Baugenehmigung einer Kindertagesstätte schließe Übernachtungen nicht ein.

Diesen Erlass hatte auch die Stadt Willich über die Bezirksregierung Düsseldorf zugestellt bekommen. Bürgermeister Josef Heyes hatte schon in der letzten Ratssitzung deutlich gemacht, was er von derartigen Erlassen hält: Nichts. Und angedeutet, sich um eine unbürokratische Lösung zu bemühen. Eine Lösung gibt es jetzt - freilich nur so unbürokratisch wie möglich, da ja der Erlass des Ministeriums weiter gilt.

(RP)