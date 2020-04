Neues Angebot : Online jonglieren lernen

Schiefbahn Ein Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich.

(tre) Angela Mahlitz, Leiterin der Jonglagegruppe Wirbelwind, bietet ab sofort auch Online-Kurse in Jonglage für Anfänger und Fortgeschrittene an. Jeden Samstag können in heimischen Wohnzimmern Tücher, Bälle und Ringe durch die Luft wirbeln. Ein Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Benötigt wird lediglich die kostenfreie App „Zoom us“, denn sie bildet die Voraussetzung für das Online-Angebot. Wer sich bei Mahlitz zu einem solchen Kurs anmeldet, erhält die Zugangsdaten für den virtuellen Raum und kann den Anweisungen der Jongleurin folgen. Über die App kann sie zudem die Teilnehmer sehen und entsprechend korrigieren und Tipps geben. Vier Einheiten von jeweils 1,5 Stunden kosten für Kinder 25 Euro und für Erwachsene 30 Euro. Anmeldungen nimmt Mahlitz unter info@jg-wirbelwind.de entgegen. Bei Fragen ist sie unter Ruf 0176 261280774 erreichbar.