90. Geburtstag : Anrather feiert mit der Familie seinen 90. Geburtstag

Anrath Johann Ascher ist für sein Alter noch ziemlich rüstig. Auch seinen Humor hat er nicht verloren.

Johann Ascher wird am Donnerstag, 14. November, 90 Jahre alt. Er lebt noch immer in seinem Elternhaus in Anrath, nebenan wohnen sein Sohn Manfred (65) und seine Schwiegertochter – sie kümmern sich um den Senior, der noch ziemlich rüstig ist.