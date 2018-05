Stadt Willich: Jede Menge beste Unterhaltung

Stadt Willich Die Schlange unter den Bäumen im Park des Schiefbahner St. Bernhard Gymnasiums ist lang. Aber es wird geduldig gewartet, wobei die Kinderaugen anfangen zu glänzen, wenn Blacky, Tina und Lucy wieder ins Blickfeld rücken und Reiterwechsel angesagt ist. Die drei Ponys warten geduldig, bis Eltern ihren Nachwuchs aus den Sätteln gehoben haben und die nächsten Kinder Platz nehmen dürfen. Dann geht es mit einer gemütlichen Schrittrunde wieder in den Park. Smartphones sind unermüdlich im Einsatz.

Das Ereignis Ponyreiten wird nahezu von jedem Elternteil festgehalten. Aber das ist nicht das einzige Angebot, das Kindergesichter auf der ganzen Linie strahlen lässt. Der Park hat sich in eine kleine Eventfläche verwandelt, denn die St. Johannes-Bruderschaft Niederheide hat zu ihrem traditionellen Familienfest auf das Gelände des Schiefbahner Gymnasiums eingeladen. Was vor über 30 Jahren als Pfingst-Frühschoppen startete, ist seit zehn Jahren ein Fest für die ganze Familie geworden. "Alle Spielangebote sind kostenfrei und es gibt für die Kinder freie Getränke, Popcorn und Waffeln", sagt Präsident Jürgen Lenzen.

Über 40 Mitglieder der Bruderschaft sind im Einsatz und betreuen die einzelnen Stände und Spielangebote. Wie ein Magnet zieht indes die große Rutschenlandschaft die Kinder an. Unter viel Lachen geht es nebeneinander die breite Rutsche hinunter, um Sekunden später wieder über die Stufen hochzuklettern. Direkt daneben lassen die jungen Besucher die Hüpfburg wackeln. Konzentration herrscht hingegen beim Schießen mit dem Lasergewehr. Christian Schreiber, seines Zeichens Schießmeister der Schießsportabteilung, erklärt genau, wie angelegt und gezielt wird. "Einen Treffer können wir am grünen LED Licht erkennen", informiert er. Ob das rote Karussell vom Löschzug Neersen, das Torwand-Schießen oder das Angebot vom neuen Schützenzug "Herzdamen", die Kindergesichter in kleine Kunstwerke verwandeln - die Kinder nehmen die Spiel- und Spaßangebote mit Begeisterung an, während Eltern und Großeltern vergnügt beobachten, wieviel Spaß der Nachwuchs hat.