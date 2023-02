Altweiber-Tradition Karnevalisten übernehmen Rathäuser

Info

Züge Am Karnevalswochenende stehen endlich die Züge auf dem Programm: Am Sonntag, 19. Februar, zieht ab 13.11 Uhr wieder Willichs größter Karnevalszug am Tulpensonntag vom Lohrfeld aus durch Anrath. 13 Mottowagen und zahlreiche Fußgruppen sind vertreten. Eine Stunde später ziehen die St. Töniser Karnevalisten ab der Jahnsportanlage durch den Ort. Am Rosenmontag folgt dann noch der Kinderzug durch Neersen. Start ist um 14.11 Uhr am Minoritenplatz.