Neersen : Besonderes Kunsthandwerk mit viel Live-Musik

Neersen Am Samstag und Sonntag lockt die beliebte Veranstaltung „Jazz und Handwerk“ wieder in den Schlosspark.

Am Wochenende 13. und 14. April treffen sich alte und junge Jazzfans in Neersen am Schloss zu „Jazz und Handwerk“. Die 28. Auflage des „umsonst und draußen Events“ bring Easy Listening in den Frühling, und weil es live am schönsten ist, hat die Neersener Kaufmannschaft drei Bands und einen Solist eingeladen.