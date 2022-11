Willich und seine Japan-Beziehungen Japanische Generalkonsulin zu Besuch

Übrigens spricht Kawahara ein ausgezeichnetes Deutsch – sie hat in Heidelberg studiert und war von 2018 bis 2021 Generalkonsulin in Frankfurt am Main. Sie hat auch schon als Gesandte und ständige Vertretung Japans bei der Unesco in Paris gewirkt und als Professorin am Graduiertenkolleg der Fakultät für Rechtswissenschaften der Hitotsubashi-Universität in Tokyo, außerdem als Gesandte an der Botschaft von Japan im niederländischen Den Haag.