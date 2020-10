Wirtschaftsförderung : Stadt Willich richtet Betreuungsstelle für japanische Firmen ein

Willich Um den zahlreichen japanischen Firmen in Willich eine noch direktere Betreuung an die Hand zu geben, hat das Team der städtischen Wirtschaftsförderung um Geschäftsbereichsleiter Christian Hehnen die Idee entwickelt, einen „Japan-Desk“ einzurichten.

Dass in den Gewerbegebieten der Stadt Willich – vor allem in Münchheide und im Stahlwerk Becker – in den vergangenen Jahrzehnten diverse Firmen aus Fernost mit Niederlassungen ihr deutsches oder gar europäisches Zuhause gefunden haben, sei unter anderem für das Wachsen der Stadt und ihr finanzielles Standing ein wesentlicher Faktor, so Stadtsprecher Michael Pluschke. Allein mehr als 30 japanische Unternehmen seien inzwischen in Willich „zweitbeheimatet“. Das habe auch dazu geführt, dass es in der Stadt einen „Japan-Club Willich“ gebe und die Stadt zu Marugame in Westjapan freundschaftliche Beziehungen unterhalte.