Renommierter Wirtschaftspreis : Willicher IOS-Campus ist „Innovationsort des Jahres“

Willich Die auf Einlagen spezialisierte Firma IOS-Technik aus Willich wurde für ihr ganzheitliches Konzept aus Bewegungsanalyse, Training, Maßanfertigung und wissenschaftlicher Begleitung geehrt. Sie steht in einer Reihe mit einigen bekannten Innovationsstandorten.

Die Willicher Manufaktur für Spezialeinlagen, die „IOS Innovative Orthopädie Systeme GmbH“, kann sich ab sofort „Innovationsort des Jahres 2022“ nennen. Dieser Titel wurde dem Unternehmen Anfang November vom Informationsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) beim renommierten Publikumspreis „Innovator des Jahres“ verliehen. Mit diesem Preis wurden bereits Persönlichkeiten wie Wladimir Klitschko , Frank Thelen oder Oliver Kahn ausgezeichnet. Nun durfte Axel Klapdor als Geschäftsführer von IOS ihn in Berlin entgegennehmen.

Geehrt wurde das Unternehmen, das seit 1999 im Willicher Gewerbegebiet Münchheide ansässig ist und rund 30.000 Kunden im In- und Ausland mit handgearbeiteten Einlagen für die Gesundheit ihrer Füße versorgt, für den „IOS Campus“ und dessen „innovatives Konzept ganzheitlicher Bewegungs- und Mobilitätsanalyse“, so die Fachjury.

Dabei geht es darum, dass die Einlagen (und auch Sandalen) eben nicht nur auf die Form des Fußes maßgefertigt werden (IOS-Manufaktur), sondern im Vorfeld mit speziellen Sensoren und Kameras eine Bewegungsanalyse angestellt wird. Seit einigen Monaten werden im IOS-Bewegungszentrum zudem ein Trainingskonzept und begleitende Übungen angeboten, mit denen Kunden – im Alltag, im Spitzensport, jung oder alt – in Kombination mit den Einlagen schiefe Haltung oder krumme Füße korrigieren können. Begleitet wird das Ganze von Sportwissenschaftlern, die Studien anstellen und die Konzepte weiterentwickeln (IOS-Akademie).

Andere „Innovationsorte des Jahres“ sind der Bonner Bogen, das Europäische Forum am Rhein, eine Wirtschaftshochschule in der Schweiz, eine Regionalinitiative aus Oberfranken und Tesla in Brandenburg.