Interview mit Willichs Citymanager Marc-Thorben Bühring : „Digitalisierung des Handels ist ein großes Thema“

Marc-Thorben Bühring wurde 1987 in Hessen geboren. Er studierte bis 2011 Sport- und Eventmanagement in Köln, arbeitete danach in einer internationalen PR-Agentur in Frankfurt, anschließend knapp fünf Jahre lang bei einem Zeitungsverlag und war dort unter anderem verantwortlich für den Aufbau einer Eventschiene und die Neustrukturierung der Marketingabteilung. Über Sport und Events wechselte er in die Hotellerie und arbeitete zuletzt drei Jahre lang bei „Robinson“, zuletzt in Agadir/Marokko. Seine Freizeit verbringt er nach schwereren Verletzungen nicht mehr mit Ballsportarten, sondern mit Laufen und Biken.