Internet in Willich Großstörung der Deutschen Glasfaser behoben

Am Dienstagnachmittag war bei vielen Kunden des Internetanbieters Deutsche Glasfaser der Ärger groß: Das Internet war in einem großen Gebiet ausgefallen. Grund war ein defektes Kabel an einem Verteiler in Düsseldorf. „Diese Störung wurde mit Hochdruck bearbeitet und ist seit dem Abend, 19 Uhr, behoben“, sagt Unternehmenssprecher Dennis Slobodian. Bei Kunden, die weiterhin Probleme haben, könne ein Neustart des Routers notwendig sein, rät er. Dann würde alles wie gewohnt funktionieren.