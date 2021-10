Interessengemeinschaft Kapelle Klein Jerusalem Neersen : Brigitte Vander hört nach 30 Jahren auf

Neersen Bei der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Kapelle Klein Jerusalem trat die Vorsitzende nicht zur Wiederwahl an. Zu ihrem Nachfolger wurde Bernhard Wöltgen einstimmig gewählt.

30 Jahre lang war sie Vorsitzende der Interessengemeinschaft Kapelle Klein Jerusalem , doch nun standen auf der Mitgliederversammlung Neuwahlen an – und Brigitte Vander erklärte, nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden zu kandidieren. Für die Vorstandsmitglieder war das keine Überraschung. Und deshalb musste auch nicht krampfhaft nach einer Nachfolgerin beziehungsweise nach einem Nachfolger gesucht werden: Bernhard Wöltgen wurde jetzt einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Wöltgen war bislang stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft. Der 62-Jährige lebt seit 31 Jahren in Neersen, er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und ist zweifacher Großvater. Und der Leiter der Grevenbroicher Polizeiwache wird bald sehr viel Zeit für den Verein haben, denn zum 1. Mai 2022 wird er in Pension gehen. Zeit wird Brigitte Vander sich auch künftig für die Kapelle nehmen: „Ganz raus bin ich nicht, ich werde weiterhin die Führungen und die Wortgottesdienste machen“, erklärte die 81-Jährige. „Vielen Dank für das Vertrauen“, sagte ihr Nachfolger. Er sei sich bewusst, in ganz große Fußstapfen zu treten. Zum Glück habe Brigitte Vander ihm angeboten, ihn eine Zeit lang zu unterstützen.