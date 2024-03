Ortsentwicklung (Alt-)Willich Integriertes Handlungskonzept ist ein voller Erfolg

Die bisherigen Maßnahmen aus dem „Integrierten Handlungskonzept Alt-Willich“ haben „dem Erhalt und der Entwicklung des Willicher Ortskerns erheblichen Vorschub geleistet“ – das ist das Fazit der Verwaltung in einem Zwischenbericht für den Planungsausschuss. Dieser Erfolg sei „nicht zuletzt bedingt durch die Vernetzung der beteiligten Akteure“. Es seien Entwicklungspotenziale genutzt worden, um Erreichbarkeit, Aufenthaltsqualität und Verweildauer im Ortskern zu erhöhen und die Innenstadt zu beleben. Als Beispiele nennt die Verwaltung, dass im „innenstadtnahen Wohnraum“ für mehr als 150 Wohneinheiten, teils mit öffentlicher Förderung, planungsrechtliche Grundlagen geschaffen werden konnten. Außerdem „konnte die lokale Nahversorgung gesichert werden“. Um die Innenstadt-Situation in Bezug auf Klimaschutz, Entsiegelung, Schaffung ökologisch wertvoller Vegetation und eine barrierefreie generationsübergreifende Naherholung zu verbessern, ist zudem die Neugestaltung des Konrad-Adenauer-Parks in Planung.