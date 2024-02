Jugendsport in Schiefbahn Abklatschen mit den Handballstars vor 20.000 Zuschauern

Annika Heider selbst habe die Gruppe in Köln begrüßt und sich viel Mühe gegeben, den Termin zu gestalten. „Sie war ein tolle und verständnisvolle Ansprechpartnerin, total herzlich und nett zu den Kindern. Das Schöne war, dass es keine Berührungsängste gab“, sagt Adomeitis. Das „Spalier stehen“ in der Arena habe in einer umwerfenden Atmosphäre stattgefunden. Die Kinder hatten sehr viel Freude und Spaß dabei die Stars beim Einlauf zu begrüßen und abzuklatschen. Nach dem Auftritt in der Arena durften sie in der ersten Reihe sitzen. Es war ein wunderschöner, geglückter Nachmittag.