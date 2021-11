Ehrenamt in Willich : Anrath 1000 gewinnt Willicher Heimatpreis

Die Preisträger (v. li.): Ernst Kuhlen (dritter Platz), Bürgermeister Christian Pakusch mit Gewinner Timo Krempe und Jürgen Latzke (zweiter Platz). Foto: Norbert Prümen

Willlich Mit dem Projekt „Willich barrierefrei“ stattet der Verein Arztpraxen und Geschäfte mit mobilen Rampen und Hilfe-Klingeln aus. Timo Krempe nahm den Preis entgegen.

Der Verein „Anrath 1tausend“ hat im Wettbewerb um den erstmals auch von der Stadt Willich ausgelobten Heimatpreis „Nordrhein-Westfalen heimatet!“ den ersten Platz belegt. In der Ratssitzung am Mittwochabend überreichte Bürgermeister Christian Pakusch feierlich den Preis an Timo Krempe, den ersten Vorsitzenden des Vereins. Konkret ausgezeichnet wurde „Anrath 1tausend“ für das Projekt „Willich barrierefrei“, mit dem sie älteren Mitbürgern, solchen mit Kindern oder körperlicher Behinderung versuchen, den Alltag erleichtern.

Was dahinter steckt, erläuterte Krempe in einem kurzen Vortrag. Der Verein hat 2020 100 „Service-Klingeln“ gekauft, die leicht zugänglich vor Geschäften, Arztpraxen oder Büros angebracht werden. Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Räume zu betreten, etwa, weil sie im Rollstuhl sitzen, einen Rollator benötigen oder mit Kinderwagen unterwegs sind, können klingeln, dann kommt Hilfe aus dem Geschäft oder der Praxis. Im zweiten Schritt hat der Verein 24 mobile Hilfsrampen angeschafft, die vor Eingangsbereichen mit Stufen ausgelegt werden können. Bei dem Projekt kooperiert der Verein mit der Lebenshilfe im Kreis Viersen. Die Service-Klingeln und die Rampen können von Geschäftsleuten in ganz Willich genutzt werden. Der erste Platz beim Heimatpreis ist mit 2500 Euro dotiert, dazu gibt es eine Skulptur.

info So kann man bei „Willich barrierefrei“ mitmachen Kontakt Wer Interesse daran hat, sein Geschäft, Büro oder die Arztpraxis barrierefrei zu gestalten, kann sich direkt an den Verein „Anrath 1tausend“ wenden, unter 02156 40394 oder per Mail an vorstand@anrath1tausend.de. Alternativ vermittelt auch die Lebenshilfe des Kreises Viersen. Mailadresse: viersen-fuer-alle@lebenshilfe-viersen.de. Verein Der Verein „Anrath 1tausend“ wurde im Jahr 2010 gegründet und setzt sich seitdem für Menschen ein, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Rund 50.000 Euro wurden seitdem bereits an Mitmenschen gespendet. Seit 2020 setzt man sich auch für Barrierefreiheit ein.

Platz zwei im Willicher Wettbewerb belegte die St. Konrad Schützengilde Grenzweg. Der Vorsitzende Jürgen Latzke zeigte in seiner Projektvorstellung auf, welche Leistungen die 1958 gegründete Gilde in der Siedlung am Grenzweg erbringt – neben der Ausrichtung des Schützenfestes pflegen die Mitglieder etwa die rund 90 Jahre alte St.-Konrad-Kapelle und deren Außenanlagen oder unterstützen den St.-Martins- und den Karnevalszug am Grenzweg. Der zweite Platz ist mit 1500 Euro und ebenfalls einer Skulptur dotiert.

Den dritten Platz vergab die Jury, die sich aus dem Ältestenrat der Willicher Kommunalpolitiker und Vertretern des Kulturausschusses zusammensetzte, an die „Heimat- und Geschichtsfreunde Willich“ (vormals Schiefbahn). Ihr Vorsitzender Ernst Kuhlen informierte den Rat über das Projekt, für das der Verein das Preisgeld von 1000 Euro verwenden möchte: Derzeit erforschen Teams aus allen vier Stadtteilen die Geschichte hinter den Straßennamen in Willich und stellen diese Informationen zusammen. Dabei werden auch die Umbenennungen von Straßen in der Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet, so Kuhlen. Mitte 2022 wollen die Gruppen ihre Ergebnisse bei einem Vortrag im Heimatmuseum Kamps Pitter präsentieren und in einem Buch zusammenstellen.