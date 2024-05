Bürgerinitiative aus Neersen „Lebendiger Minoritenplatz“ ist jetzt auch ein Verein

Sie freut sich auf die Arbeit. „Wir sind stolz, nun auch diesen Schritt der Vereinsgründung gegangen zu sein. Das zeigt: Wir sind kein Strohfeuer und wollen auch in den nächsten Jahren in Neersen aktiv sein“, fügt sie hinzu. „Hierzu möchten wir uns noch stärker mit anderen Vereinen und Initiativen in Neersen vernetzen und natürlich auch weiter eng mit dem Netzwerk Neersen zusammenarbeiten. Wir haben nicht zuletzt jüngst beim Nachbarschaftsfest gesehen, was wir dann erreichen können“, ergänzt di Dio. Die Neersener können sich also auch zukünftig auf viele Aktivitäten rund um den Minoritenplatz freuen.