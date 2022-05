Verkehrslandeplatz Mönchengladbach : Sind die Flugschulen Schuld am Lärm in Schiefbahn?

Sind die Flugschulen Schuld am Lärm in Schiefbahn?

Schiefbahn Der Verkehrslandeplatz Mönchengladbach gehört zur Infrastruktur des Landes NRW. Jährlich werden rund 78.000 Flugbewegungen gezählt. Davon entfallen 25.000 auf den Schulungsbetrieb. Warum das eine Ursache für den Fluglärm sein könnte.

So fand kürzlich ein Treffen mit dem neuen Geschäftsführer des Verkehrslandeplatzes, Andreas Ungar, statt. Er führte aus, dass gemäß Genehmigung des Landeplatzes jährlich bis zu 78.000 Flugbewegungen am Platze durchgeführt werden dürfen. Aktuell zählt der Verkehrslandeplatz etwa 47.000 pro Jahr, wobei der Großteil von 25.000 vom Schulungsflugbetrieb geflogen werde, so Ungar. Da der Verkehrslandeplatz in einer Flugkontrollzone liege, seien die Platzrunden, die zur Ausbildung geflogen werden, nur eine Empfehlung des zuständigen Lärmschutzbeirats. Wie sich in dem Gespräch herausgestellt habe, weichen wohl einige der Piloten massiv von diesen Routen ab, meist über Schiefbahn, schreibt der Verein BAF. Warum die Flugschulen sich nicht an die Flugrouten halten und es diese Abweichungen erst seit kurzem gibt, das habe Unger nicht erklären können. Orientierungspunkte, oder die Anzahl der geflogenen Platzrunden hätten sich jedenfalls über die Jahre nicht großartig verändert.