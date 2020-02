Diamanthochzeit : Am Rande des Schützenfestes in Willich kennengelernt

Am Rande des Schützenfestes in Willich kennengelernt

Willich Ingeborg und Wilhelm Pütz feierten Diamanthochzeit.

Er stammt aus Willich, sie aus Krefeld: Kennengelernt hatten sich Ingeborg und Wilhelm Pütz (beide 81) bei einer Tante des Jubilars an der Peterstraße am Rande des Willicher Schützenfestes. Jetzt feierten sie ihre Diamant­hochzeit.

„Die 60 Jahre sind schnell rumgegangen, es war eine schöne Zeit“, sind sich die Jubilare einig. Sie verschweigen aber nicht, dass es einen schweren Schicksalsschlag gegeben hat: Ihre einzige Tochter starb vor fünf Jahren an ihrer Krebserkrankung. Ein großes Foto auf der Anrichte im Wohnzimmer erinnert sie an die Zeit, als ihr Kind noch gesund und munter war. Enkelkinder haben sie leider nicht.

Wilhelm Pütz hat im Walzwerk von Thyssen-Krupp gearbeitet, Ingeborg war Näherin in Krefeld. Die Jubilare wohnen in seinem Elternhaus an der Fischelner Straße. Vor einem halben Jahr sind sie ins Erdgeschoss gezogen, dorthin, wo ihre Tochter und ihr Schwiegersohn gelebt haben. So entfällt das Treppensteigen.