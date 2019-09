Anrath : Infonachmittag an der Gottfrid-Kricker-Schule

Anrath Auch in diesem Jahr öffnet die Gottfried-Kricker-Schule in Anrath ihre Türen für alle zukünftigen Schulkinder sowie deren Familien und Freunde. Am Freitag, 27. September, 16 bis 18 Uhr, findet der Infonachmittag statt.

Das Thema lautet „Hand in Hand – Zusammen leben und lernen an der Gottfried-Kricker-Schule“. Kinder haben die Möglichkeit, in den Klassen- und Fachräumen erste Schulaufgaben zu erproben und somit erste Eindrücke vom Leben und Lernen an der Schule zu bekommen. Neben der Erforschung erster Zahlen und Buchstaben begegnen die Mädchen und Jungen der englischen Sprache, machen Versuche im Sachkundeunterricht, gewinnen einen Einblick in den Musik- und Trommelunterricht und gestalten kleine Kunstwerke. Zwischendurch können sie sich in einem Bewegungsparcours in der Turnhalle nach Herzenslust austoben. Wer möchte, kann auch einen Blick in die Bücherei werfen.