Schnelles Internet : Info-Abend zum Glasfaserausbau in Anrath

Anrath Der Glasfaserausbau in Anrath-Nord-West, Vennheide und am Grenzweg steht auf der Kippe. Die Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ lädt deshalb noch einmal zu einem Info-Abend ein.

Es wird wohl schwierig, die erforderliche 40-Prozent-Quote zu erreichen, die nötig wäre, um einen Glasfaserausbau in Anrath-Nord-West, Vennheide und am Grenzweg wirtschaftlich zu rechtfertigen. Obwohl die Bürgerinitiative „Pro Glasfaser Willich“ am Wochenende noch einmal gemeinsam mit Anrather Politikern zum Ablauf des Bündelungsverfahrens für das schnelle Internet geworben hat, wurde das Ziel deutlich verfehlt.

„Aktuell zählt die Deutsche Glasfaser die Offline- und Online-Anträge aus, und es kann noch dauern, bis wir das Ergebnis kennen, aber ich befürchte, dass es nicht gereicht hat“, sagt Peter Mackes von der BI. Für den Neersener, der sich aus Überzeugung für den Fortschritt in der Stadt Willich einsetzt, ist dies ernüchternd. Aufgeben will er aber noch nicht und hat mit den FDP-Politikern Ellen Roidl-Hock und Hannes Zühlsdorff einen Bürgerinformationsabend in der Josefshalle initiiert: So soll bereits am kommenden Mittwoch, 20. Oktober, der Infoabend um 19 Uhr unter Einhaltung der 3G-Regeln stattfinden. Als Gäste haben mit Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und seiner Stellvertreterin Claudia Poetsch (Grüne) bereits die ersten Politiker zugesagt.