Galerie Schloss Neersen Inessa Emmer zeigt in Neersen malerische Holzschnitte

Kunsthistorikerin Jutta Saum vom Willicher Team Kultur hat die Ausstellung kuratiert: „Vielfältig sind die Inspirationsquellen von Inessa Emmer. Fotos, Graphiken, Filme, Internet, japanische Farbholzschnitte, Stoffmuster und Träume mögen ebenso Pate gestanden haben wie reale Pflanzen, aber niemals ist ihr bildnerisches Personal ikonographisch rückverfolgbar. Im Gegenteil, humorvolle Titel ersticken jede Deutung im Keim.“ 2020 hat Inessa Emmer Mischwesen in ihre Bilder aufgenommen; aufregend gemustert bekleidet liegen sie nun entspannt in der Gegend, hocken auf dem Boden, lassen sich in einem riesigen Schwimmreifen treiben, stützen den Kopf in ihre Hände oder stehen einfach nur da. In sich gekehrt scheinen sie ihren Träumen nachzuhängen. Was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass sie anstelle ihrer Köpfe üppige florale Bouquets oder afrikanische Masken auf den Schultern tragen, so als überwuchere die Fantasie den grübelnden Kopf.