Testpflicht auch für Geboosterte : In Willicher Kneipen gilt an Karneval 2G-plus-plus

Willich Wer an Karneval in den Kneipen in Willich feiern möchte, muss sich vorher tagesaktuell testen lassen – das gilt auch für geboosterte Menschen.

Die Karnevalsumzüge sind abgesagt, der Tulpensonntagszug in Anrath schon seit Ende 2021, und generell sind solche Umzüge aktuell qua Corona-Schutzverordnung untersagt. Trotzdem fällt Karneval in Willich nicht komplett aus in diesem Jahr, ist aber erneut mit erheblichen Einschränkungen in Form von verschärften „Corona-Spielregeln“ verbunden, wie die Stadt Willich nun mitteilt. Sogenannte „Brauchtumszonen“, wie sie für Karnevalshochburgen in Köln oder Düsseldorf geplant sind, werden im Willicher Stadtgebiet nicht eingerichtet. Karnevals-Veranstaltungen sind dennoch in einzelnen Gaststätten geplant und zulässig – für sie gilt im gesamten Stadtgebiet nun eine 2G-plus-plus-Regel, die per Allgemeinverfügung festgelegt worden ist.