Golfclub Duvenhof Willich : Golfen für die Kinderkrebshilfe

Willich 66 Golferinnen und Golfer folgten Anfang Mai der Einladung zum Benefizturnier im Golfclub Duvenhof zugunsten der Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendliche.

Aber natürlich spielten die Teilnehmer auch um den sportlichen Erfolg: Den Bruttosieg erzielten Maria Litwin und Dominic Vogel. Die ersten Plätze in den Nettoklassen sicherten sich Rene Krüger, Katrin Henkel und Monika Merzenich. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinals qualifiziert. In einem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger in getrennten Wertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Dieses findet am 1. Oktober im Golfclub Westerwald statt.