Mitfahrbänke in Willich : Trampen als ÖPNV-Alternative

Mitfahrbänke gibt es auch in anderen Städten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Willich In Willich könnte bald ein Pilotprojekt für sogenannte Mitfahrbänke starten. Routen, die nicht an den ÖPNV angebunden sind, sollen so abgedeckt werden.

Der Planungsausschuss hat am Donnerstag die Stadt beauftragt, potenzielle Standorte für Mitfahrbänke zu prüfen, um ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen. Eine Mitfahrbank ist eine im öffentlichen Raum an zentralen Orten aufgestellte Sitzbank. Wer sich hinsetzt, signalisiert, dass er oder sie gerne mit dem Auto mitgenommen werden möchte. „Das Ziel wird mit Hilfe eines fest installierten Schildes gekennzeichnet. So sind Fahrende in der Lage, Mitfahrende sowie deren Ziel rechtzeitig zu erkennen. Bei räumlicher Nähe von Start- und Zielpunkt können so spontane Fahrgemeinschaften entstehen“, heißt es im SPD-Antrag, gegen den nur die FDP-Fraktion stimmte.