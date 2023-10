Nachhaltige Landwirtschaft Willich bekommt eine Solidarische Landwirtschaft

Die Fläche steht bereit, die ersten Interessenten sind da, ein Vorstand hat sich gebildet, und „aktuell sind wir dabei, uns als Verein eintragen zu lassen“, sagt Monika Fustermanns. Auf den Fellerhöfen in Willich sind die ersten Vorbereitungen für das Projekt Solidarische Landwirtschaft, kurz SoLaWi genannt, angelaufen. Was bereits in vielen Großstädten mit Erfolg praktiziert wird, soll damit erstmalig in Willich umgesetzt werden. Unter dem Namen „SoLaWi Willich“ soll zukünftig gemeinsam Gemüse angebaut werden. Das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft ist einfach. In der SoLaWi tragen mehrere Menschen die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten.