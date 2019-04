Badminton: Die Meisterschaft nach Willich geholt

So sieht das normale Training der Badminton-Abteilung in der Jakob-Frantzen-Halle aus. Am 13. und 14. April werden hier die besten deutschen Mannschaften um die Meisterschaft spielen. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Zum 100-jährigen Bestehen des DJK/VfL bereitet ein Organisations-Team ein besonderes Ereignis vor: Das Spiel um die letzten vier der Deutschen Badminton-Mannschaftsmeisterschaft wird in der Jakob-Frantzen-Halle ausgetragen.

Auch nach dem Training hat seit einigen Monaten der 38-Jährige mit seinem 13-köpfigen Orga-Team jede Menge zu tun. Das Team bereitet nämlich anlässlich des hundertjährigen Bestehens des DJK/VfL ein hochkarätiges Event vor: das „Final Four“ um die Deutsche Badminton-Mannschaftsmeisterschaft am 13. und 14. April in der Jakob-Frantzen-Halle.

Qualifiziert für diese Endrunde hat sich bereits der Seriensieger BC Bischmisheim aus Saarbrücken und der TV Refrath, in dem zahlreiche Nationalspieler und Spielerinnen sowie Olympiateilnehmer vertreten sind, wie Isabel Herttrich, Peter Käsbauer, Michael Fuchs, Marvin Seidel, Chloe Magee und Lars Schänzler. Vier weitere Teams aus Mülheim, Freystadt, Lüdinghausen und Bonn-Beuel spielen noch am 9. April in den Play Offs die restlichen zwei Halbfinalplätze aus. Für Beuel startet unter anderem der neunfache Deutsche Meister Marc Zwiebler, der 2012 in Karlskrona Europameister geworden war, und der amtierende Deutsche Einzelmeister, Max Weißkirchen.