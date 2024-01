Für den Kiebitz Naturschutz und Landwirte kooperieren in Willich

Das Spektiv ist von März bis spät in den Sommer der ständige Begleiter von Gaby und Jorgen Pedersen. Die beiden Mitglieder des NABU Willich haben sich dem Kiebitzschutz verschrieben und sind jetzt in der dritten Saison für den Bodenbrüter, der in diesem Jahr auch der Vogel des Jahres ist, unterwegs. „Der Rückgang der Kiebitze in ganz Deutschland liegt bei 90 Prozent, was unterschiedlichste Gründe hat. Der Kiebitz fühlt sich auf niedrigen offenen Flächen am wohlsten. Eigentlich ist er ein Wiesenbrüter, er nutzt aber auch gerne Felder“, sagt Gaby Pedersen. Doch die gut getarnten Nester fallen bei der Bearbeitung der Felder nicht auf und werden so oft ein Opfer der Maschinen. Daher kann das Ehepaar alleine nicht viel ausrichten.