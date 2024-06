Willich Großstörung im Glasfasernetz

„Wir haben eine Meldung über einen kaputten Kabelstrang in Düsseldorf unmittelbar am dortigen Verteiler. Das Kabel versorgt ein größeres Gebiet am Niederrhein. Über den Grund für den Defekt gibt es aktuell noch keine Erkenntnisse, unser Entstörungstrupp ist aber bereits mit vollem Einsatz bei der Arbeit. Wie lange die Störung anhält, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös abschätzen. Wir hoffen, dass wir noch heute alles beheben können. Natürlich entschuldigen wir uns bei allen betroffenen Kunden und tun alles, um das Problem schnell zu beheben. Bislang kann ich aber nur melden, dass ein physischer Defekt am Kabel Schuld ist“, sagt Unternehmenssprecher Dennis Slobodian.